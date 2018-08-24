Около половины сделок на рынке недвижимости проходит с привлечением ипотеки 46%

Около половины сделок на рынке недвижимости проходит с привлечением ипотеки. Об этом в пятницу сообщил глава Дом.рф Денис Филиппов.

Ипотеку привлекают в 46% сделках, передает РИА Недвижимость слова Филиппова. По его данным, в I полугодии 2018 года банки выдали 660 тыс. кредитов на покупку жилья. Показатель вырос на 57% год к году. Объем выдачи ипотеки увеличился на 69% до 1,3 трлн рублей. Причина – низкая процентная ставка, считает глава Дом-рф.

Отметим, Центробанк заявил, что в июне средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,48%. Регулятор отметил, что за месяц было выдано 120,5 тыс. кредитов. Их общая сумма составила 242 млрд рублей. Среди потребительских кредитов их доля выросла до 24,3%.