Сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу Он находится на грани банкротства, утверждают источники

Российский сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу. Об этом стало известно в пятницу от источников.

Сервис приостановил работу 23 августа, передает «Коммерсант». В настоящий момент на сайте стоит заглушка с контактами службы поддержки. Оператор Sindbad заявил, что у сайта технические проблемы и их устранят до конца недели.

По данным трех источников издания на рынке, сервис находится в предбанкротном состоянии. Sindbad просрочил платеж в систему взаиморасчетов по продажам авиаперевозок Billing and Settlement Plan (BSP), уточнил собеседник из международной системы бронирования.

Близкий к системе взаиморасчетов источник подтвердил факт наличия задержки. По его словам, это первая задержка Sindbad. Отключение от системы происходит после второго проступка в течение года. Источник отметил, что сервис должен BSP «существенные суммы». Sindbad никак не объясняет происхождение задержки, уточнил собеседник издания.

Представитель Aviasales Янис Дзенис сообщил, что Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы 23 августа. Из-за этого агентство автоматически отключилось от сервиса по стандартной процедуре.

Отметим, Sindbad занял четвертое место по объему продаж авиабилетов в январе-июле текущего года. По информации SimilarWeb, в июле у сервиса было около 944 тыс. посещений. Из них из России – около 757 тыс. посещений. Это 80,37%.