Движение по Благовещенскому мосту в Петербурге ограничат на месяц С 29 августа по 30 сентября

В Петербурге на месяц ограничат движение по Благовещенскому мосту. Об этом в понедельник сообщает ГАТИ.

Ограничения вступят в силу 29 августа и будут действовать в ночное время (с 20:00 до 08:00) до 30 сентября. Причина ограничений – проведение работ по размещению временного ограждения.

Добавим, с 27 августа также ограничили движение по крайним левым полосам на мосту Александра Невского. С 3 сентября ограничат движение на средних полосах дороги, а с 10 по 17 сентября – на крайних правых.