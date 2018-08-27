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27.08.18 / 11:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Glorax Development застроит почти 50 га ГК «Город» в Петергофе

Проект будет включать 315 тыс. кв. м жилья

Glorax Development договорилась с ООО «Комета» (подконтрольна банку «Санкт–Петербург») о застройке 47,6 га в Петергофе, которые ранее были локацией ГК «Город». Об этом в понедельник пишет «Деловой Петербург».

Проект предполагает строительство около 315 тыс. кв. м жилья, а также возведение поликлиники, спортивного комплекса, детских садов и школы. По информации издания, банк был вынужден привлечь соинвестора для того, чтобы закрыть потери от достройки других объектов за группой «Город.

Добавим, ГК «Город» получила в Петергофе участок под комплексное освоение в 2012 году через свою «дочку» ООО «Комета». Группа получила землю на торгах Фонда имущества Петербурга за 250 млн рублей, уточняет «ДП». Издание отмечает, что в настоящий момент 60% ООО «Комета» принадлежит финдиректору ИК «Ренорд-Инвест» (компания близка банку «Санкт-Петербург») Евгению Калинину. Еще 30% находится у Екатерины Ломоносовой, а 10% — у Сергея Соколова.

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