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27.08.18 / 08:48 Новости / Россия и мир / Экономика

МЭР хочет поделить Россию на 14 макрорегионов

В ноябре уже нужно утвердить стратегию

Министерство экономического развития намерено разделить Россию на 14 макрорегионов в соответствии со «Стратегией пространственного развития». Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Макрорегионы выделят по аналогии с уже существующими – Дальним Востоком и Северным Кавказом. Стратегию должны утвердить в ноябре.

МЭР хочет, чтобы в России появились следующие макрорегионы: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский, перечисляет издание. Кроме того, в соответствии со стратегией, в России появятся 35-40 центров экономического роста, которые к 2035 году должны обеспечивать до 65% экономического потенциала страны.

Макрорегионы меньше, чем ныне существующие федеральные округа, так, Центральный федеральный округ, как предполагается, включит в себя Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Сибирский округ, по версии экономического ведомства, должен быть разделен на три части, однако пока что против этого выступает полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Отметим, проект хотят внести в Белый дом в сентябре, хотя ранее планировалось в августе. В МЭР подчеркивали, что нынешнее распределение инвестиций не всегда эффективно: деньги направляют на менее эффективные территории, а крупные агломерации оказываются недофинансированы.

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Реплики

  1. Димитрий 27.08.2018 at 09:51 - Reply

    Продолжают «Разделять и властвовать», вместо «Объединять и служить».

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