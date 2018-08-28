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28.08.18 / 19:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Транснефти» снизилась на 19%

До 92,07 млрд рублей

порт козьминоЧистая прибыль «Транснефть» снизилась на 19% в первом полугодии 2018 года. Об этом в компании сообщили во вторник.

Чистая прибыль компании по МСФО составила 92,07 млрд рублей. При этом выручка выросла на 5% до 463,3 млрд рублей, а операционная прибыль сократилась на 3,3% и составила 121,37 млрд рублей.

Отметим, по итогам 2017 года, по словам предправления и президента «Транснефти» Николая Токарева, выручка компании превысила 800 млрд рублей, а чистая прибыль составила 186 млрд рублей. «Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная компания. Ей принадлежит 68 тыс. км магистральных трубопроводов. Компания транспортирует 84% добываемой в РФ нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов.

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