Смольный разработает меры поддержки инновационных и высокотехнологичных производств В том числе создаст единый институт развития Петербурга

Смольный разработает «дорожную карту» с мерами поддержки инновационных и высокотехнологичных производств города. Об этом стало известно во вторник в ходе заседания правительства Северной столицы.

Меры подразумевают дополнительную поддержку инвесторов, вкладывающих в создание и развитие таких производств. В правительстве рассчитывают, что в городе появятся новые площадки для взаимодействия крупного бизнеса, науки и стартапов. В том числе чиновники хотят создать единый институт развития Петербурга.

Глава комитета по экономической политике Иван Филиппов обратил внимание членов правительства на то, что бизнесу нужно взаимодействовать с учебными организациями. Также город намерен популяризировать инновационное предпринимательство.

Отметим, также свою точку зрения на вопрос о поддержке инноваций высказал вице-губернатор Александр Говорунов. Он заявил о том, что таким производствам нужна медиаподдержка. С ним согласился и губернатор Полтавченко. В освещении работы производств в СМИ чиновники увидели стимул и для экономического развития.

В настоящий момент на подписании губернатора находится проект постановления «О реестре инновационной продукции». Он направлен на стимулирование спроса на инновационную продукцию на внутреннем рынке. Также в городе действует ряд инвестиционных налоговых льготы. Также в Петербурге существует система возмещения затрат на сертификацию продукта, на НИОКР, по лизинговым платежам, на выставочно-ярмарочную деятельность и другие виды субсидий, а также правительственные гранты и премии. Для инвесторов действуют региональные институты развития: «Технопарк,» фонд развития промышленности, бизнес-инкубаторы, Центр поддержки экспорта, Центр развития и поддержки предпринимательства.