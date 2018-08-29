В Петербурге замедлился рост продаж автомобилей В январе-июле в Петербурге продали 87,2 тыс. легковых автомобилей

Согласно итогам семи месяцев 2018 года, рост продаж автомобилей в Петербурге уменьшился на 20%. Об этом в среду сообщает Аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Сообщается, что в январе-июле в Петербурге продали 87,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В июле больше всего машин реализовали дилеры KIA. При этом четыре бренда из топ-10 сократили объем продаж – в том числе лидер Hyundai.

«В июле продолжилась тенденция начала лета, связанная с проведением в России мирового футбольного первенства. Второй месяц подряд рост продаж не превысил даже 15%. Последний раз подобная низкая динамика была в мае прошлого года», — отмечает гендиректор агентства Михаил Чалпыгин.

Добавим, в июле 2018 года продажи китайских автомобилей в Петербурге увеличились на 19% год к году. В этом месяце было продано порядка 2,9 тыс. машин китайских марок. При этом больше всего за указанный период было продано автомобилей марки Lifan.