Голикова оценила стоимость предложений Путина по законопроекту о повышении пенсионного возраста Смягчение затронет 2,4 млн росиянок

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным повышение пенсионного возраста для женщин до 60 вместо 63 лет обойдется бюджету в 3,6 трлн рублей дополнительных расходов в течение шести лет после окончания переходного периода в 2028 году. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что смягчение затронет 2,4 млн россиянок, передает РБК. Остальные предложения главы государства обойдутся бюджету в 756 млрд рублей дополнительных расходов в ближайшие шесть лет, следует из слов Голиковой.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в законопроект о повышении пенсионного возраста. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет. Кроме того, глава государства считает необходимым сохранить за людьми предпенсионного возраста льготы. В Минфине посчитали, что инициативы Путина будут стоить бюджету порядка 500 млрд рублей за шесть лет.