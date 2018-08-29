Все новости

29.08.18 / 22:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Голикова оценила стоимость предложений Путина по законопроекту о повышении пенсионного возраста

Смягчение затронет 2,4 млн росиянок

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным повышение пенсионного возраста для женщин до 60 вместо 63 лет обойдется бюджету в 3,6 трлн рублей дополнительных расходов в течение шести лет после окончания переходного периода в 2028 году. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что смягчение затронет 2,4 млн россиянок, передает РБК. Остальные предложения главы государства обойдутся бюджету в 756 млрд рублей дополнительных расходов в ближайшие шесть лет, следует из слов Голиковой.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в законопроект о повышении пенсионного возраста. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет. Кроме того, глава государства считает необходимым сохранить за людьми предпенсионного возраста льготы. В Минфине посчитали, что инициативы Путина будут стоить бюджету порядка 500 млрд рублей за шесть лет.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.