«Группа ЛСР» получила 51,7 млрд рублей выручки за I полугодие Скорректированная EBITDA – 9,54 млрд рублей

По итогам первых шести месяцев 2018 года «Группа ЛСР» получила порядка 51,69 млрд рублей выручки, что на 27% больше в годовом выражении. Компания обнародовала финансовые результаты в среду.

При этом скорректированная EBITDA выросла на 28% год к году, составив почти 9,54 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 18%.

За указанный период компания получила порядка 3,76 млрд рублей. Год к году рост составил 94%. Между тем общий долг девелопера достиг 77,48 млрд рублей, а чистый долг — 40,605 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректором «Группы ЛСР» назначен бывший министр транспорта Максим Соколов. Как уточнили в компании, он будет занимать эту должность в течение трех лет.