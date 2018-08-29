В Ленобласти завершили строительство Перинатального центра за 2,5 млрд рублей Его откроют в октябре

Комитет госстройнадзора Ленинградской области выдал ГК «Ростех» заключение о соответствии Перинатального центра в Гатчине проекту и техническим регламентам, здание полностью готово к эксплуатации. Об этом в среду сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе отметили, что объект должен быть введен в эксплуатацию в начале сентября. Открытие центра запланировано на октябрь.

Добавим, разрешение на строительство Перинатального центра в Гатчине было выдано в 2014 году. Стоимость объекта составила порядка 2,48 млрд рублей. Заказчиком по проектированию и строительству выступила ГК «Ростех», проектировщиком — ЗАО «Гипроздрав», а генподрядчиком —ООО «РТ-СоцСтрой». Общая площадь центра составила около 29 тыс. кв. м. Специалисты учреждения будут вести полный контроль за ходом беременности, а также заниматься лечением бесплодия и реабилитацией пациентов.