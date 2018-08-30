«Билайн» вводит тариф «Анлим» с безлимитным интернетом в поездках Вслед за МТС и «Мегафоном»

Сотовый оператор «Билайн (ПАО «Вымпелком») вводит новый тариф под названием «Анлим», предполагающий безлимитное использование интернета не только в домашнем регионе, но и по всей России. Об этом в компании сообщили в четверг.

Скорость передачи данных не будут ограничивать и при использовании файлообменников. Новый тариф «Билайна» можно будет подключить в приложении оператора или по быстрому номеру, а также в салоне оператора.

Абонентская плата составит 600 рублей в месяц для московского региона. Для Петербурга – 540 рублей, без опции просмотра HD-видео – 450 рублей. Опцию подключают автоматически, первый месяц бесплатно, а потом от нее можно отказаться.

При этом чтобы раздавать интернет на другие устройства, компания попросит заплатить 50 рублей за час доступа или 150 рублей за сутки. Также «Анлим» включает 500 минут исходящих вызовов на номера любых российских операторов.

Напомним, с середины августа «Билайн» предлагал опцию безлимитного интернета пользователям линейки «Все мое». Для ее подключения нужно было прийти в офисы оператора.

Ранее МТС и «Мегафон» вернули клиентам возможность подключения безлимитного мобильного интернета. Отказываться от этой услуги операторы начали в прошлом году.