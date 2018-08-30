Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2330,92; индекс РТС 1075,55

Торги четверга на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи снижается на 0,75% до 2330,92 пункта, индекс РТС – на 0,87% до 1075,55 пункта.

Как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, российские фондовые рынки перешли от роста к снижению. В лидерах роста находятся акции «Аэрофлота», «Лукойла» и «Русснефти», в лидерах падения – бумаги «МегаФона» и «Сафмара». Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро, в конце дня на бирже за доллар предлагают 68,01 рубля, за один евро – 79,2 рубля. Возможно, это начало коррекции, однако мы предполагаем, что «медведи» не оставят в покое рубль и завтра, прогнозирует Кокорева. У пары доллар/рубль есть потенциал роста в район 69, у пары евро/рубль есть возможность дойти до отметки 80,4.