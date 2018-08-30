Станции Фрунзенского радиуса в Петербурге готовы на 80-90% Но по некоторым работам зафиксировано отставание от производственной программы

Станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» («Южную») – готовы на 80-90%. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина по итогам рабочей поездки по строящимся объектам метрополитена.

Готовность вестибюля №1 станции «Проспект Славы» составляет 85%, вестибюля №2 — на 91%. Станционный комплекс «Проспект Славы» готов на 88%, «Дунайский проспект» – на 80 %, «Южная» – на 90%. При этом по ряду работ зафиксировано отставание от производственной программы, подчеркнули в Смольном. В частности, сорван срок передачи площадок для выполнения благоустройства.

Читайте также: Албин отчитал «Метрострой» и КРТИ за Фрунзенский радиус

В настоящий момент идет монтаж оборудования и инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Отметим, Албин предложил КРТИ заменить дорогостоящую мозаику в вестибюлях новых станций на художественное стекло для экономии бюджетных денег.

Вице-губернатор пообещал, что петербуржцы получат новые станции к 20 декабря 2018 года. О сроках сдачи депо «Южное» не уточняется. Станции строят с 2014 года.