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30.08.18 / 20:58 Новости / Россия и мир

«Лукойл», «Аэрофлот» и РЖД. Итоги четверга

Компания «Лукойл» в четверг в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. «Аэрофлот» объявил, что предложит пассажирам ряд дополнительных услуг, среди которых – платный выбор мест в самолете. А РЖД планируют построить второй Северомуйский тоннель на БАМе.

Коллаж АБН

Компания «Лукойл» в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. Капитализация «Лукойла» составила 4 трлн рублей.

В 2018-2019 годах «Аэрофлот» предложит пассажирам ряд дополнительных услуг, среди которых – платный выбор мест в самолете. Сообщается, что новые сервисы вводят для увеличения доходов компании.

РЖД планируют построить второй Северомуйский тоннель на БАМе. Предполагается, что пропускная способность этого участка Байкало-Амурской магистрали должна увеличиться до 100 млн тонн в год.

В первой половине текущего года Россия заняла первое место по объему инвестиций в экономику Украины. С января по июнь в страну поступило $1,259 млрд инвестиций, из них $436 млн из России, что составляет 36% от общего объема.

Академические стипендии для студентов вырастут на 4% с 1 сентября. Минимальный размер выплаты в новом учебном году составит 1 633 рубля.

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