«Лукойл», «Аэрофлот» и РЖД. Итоги четверга

Компания «Лукойл» в четверг в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. «Аэрофлот» объявил, что предложит пассажирам ряд дополнительных услуг, среди которых – платный выбор мест в самолете. А РЖД планируют построить второй Северомуйский тоннель на БАМе.

Компания «Лукойл» в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. Капитализация «Лукойла» составила 4 трлн рублей.

В 2018-2019 годах «Аэрофлот» предложит пассажирам ряд дополнительных услуг, среди которых – платный выбор мест в самолете. Сообщается, что новые сервисы вводят для увеличения доходов компании.

РЖД планируют построить второй Северомуйский тоннель на БАМе. Предполагается, что пропускная способность этого участка Байкало-Амурской магистрали должна увеличиться до 100 млн тонн в год.

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