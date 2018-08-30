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30.08.18 / 08:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный установил максимальный размер платы за парковку на 2019 год

Максимальный размер платы для автомобилей категории В составит 118,25 рублей

Фото АБН

В Петербурге установили максимальный размер платы за парковку на следующий год. Документ подписал губернатор Георгий Полтавченко в среду.

Максимальный размер платы для транспортных средств категории В составит 118,25 рублей. Лимит для мотоциклистов при этом составит 35,48 рублей, а для остальных транспортных средств – 177,42 рублей, передает Piter.tv.

Напомним, ранее в Минтрансе дали рекомендации по расчету платы за парковку в Москве и Петербурге. В ведомстве считают, что на цену должны влиять такие факторы, как заполняемость, время дня и продолжительность парковки. Базовый тариф должен быть таким, чтобы парковка заполнялась не более чем на 50%. По рекомендациям Минтранса, при полной загрузке парковки максимальный тариф в Петербурге должен составлять 106 рублей в час.

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