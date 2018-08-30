Смольный установил максимальный размер платы за парковку на 2019 год Максимальный размер платы для автомобилей категории В составит 118,25 рублей

В Петербурге установили максимальный размер платы за парковку на следующий год. Документ подписал губернатор Георгий Полтавченко в среду.

Максимальный размер платы для транспортных средств категории В составит 118,25 рублей. Лимит для мотоциклистов при этом составит 35,48 рублей, а для остальных транспортных средств – 177,42 рублей, передает Piter.tv.

Напомним, ранее в Минтрансе дали рекомендации по расчету платы за парковку в Москве и Петербурге. В ведомстве считают, что на цену должны влиять такие факторы, как заполняемость, время дня и продолжительность парковки. Базовый тариф должен быть таким, чтобы парковка заполнялась не более чем на 50%. По рекомендациям Минтранса, при полной загрузке парковки максимальный тариф в Петербурге должен составлять 106 рублей в час.