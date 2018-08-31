«Саратовские авиалинии» подали иск к авиакомпании «Россия» Сумма требований не указана

АО «Саратовские авиалинии» подало в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Об этом стало известно в пятницу из материалов в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, заявление было подано 29 августа. Сумма требований не указана. В качестве третьего лица указано ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Добавим, в 2009-2010 годах «Россия» по договору с ИФК купила в финансовый лизинг шесть лайнеров Ан-148-100В. «Саратовские авиалинии» брали самолеты в субаренду у «России», передает «Интерфакс». В феврале 2018 года один из этих лайнеров потерпел крушение в Московской области. В результате погибли 71 человек.

После этого Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний». Авиакомпания сообщила, что разрывает контракты с лизингодателями на поставку новых самолетов, а также начала переговоры о расторжении договора с «Россией».