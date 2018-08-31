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31.08.18 / 18:48 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей «СберKids»

Скачать можно с 1 сентября

Сбербанк запускает мобильный банк «СберKids» для детей в возрасте от 6 до 13 лет, а также для их родителей. Об этом в пятницу сообщили в Сбербанке.

Мобильное приложение доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и Google Play с 1 сентября. Как уверяют в кредитно-финансовой организации, приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.

Родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для ребенка, быстро переводить деньги на карманные расходы, смотреть, на что ребенок тратит деньги, и устанавливать лимиты на покупки. Дети смогут расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги на карту, копить и расплачиваться за покупки бонусами «Спасибо». У приложения есть несколько ограничений: максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения 15 тыс. рублей, максимальный ежемесячный оборот по карте 40 тыс. рублей, у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям, исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах.

Ранее Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС) добавили возможность оплаты таможенных штрафов в мобильное приложение и интернет-банк «Сбербанк Онлайн», а также через терминалы самообслуживания кредитной организации. Для того, чтобы оплатить штраф, клиент должен отсканировать штрих-код с квитанции или ввести уникальный идентификатор начисления. После этого система загрузит реквизиты и укажет сумму штрафа. После оплаты данные автоматически поступят в ФТС.

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