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01.09.18 / 10:59 Новости / Общество / Россия и мир

В Сочи из-за нештатной посадки самолета Utair пострадали 18 человек

Заведено уголовное дело

Фото: Mash

В аэропорту Сочи из-за нештатной посадки Boeing 737 авиакомпании Utair пострадали 18 пассажиров самолета. Инцидент произошел в ночь на субботу.

Самолету, летевшему из московского аэропорта «Внуково», удалось приземлиться только со второй попытки, около 3 часов ночи по московскому времени. По данным Utair, воздушное судно скатилось в русло ближайшей реки, в результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Посадка проходила при дождливой и ветреной погоде.

Отметим, на борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Все они живы. По данным Минздрава РФ, пострадали 18 человек. Шестеро из них госпитализированы. В числе пострадавших есть дети. Кроме того, по данным «Интерфакса», в ходе эвакуации от сердечного приступа скончался один из сотрудников аэропорта, ответственный за организацию спасательных групп.

Пожарные потушили возгорание, эвакуировали людей. Началось расследование случившегося, в нем принимают участие власти и авиакомпания. Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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