Все новости

02.09.18 / 15:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Ирак решил отказаться от доллара в торговых расчетах с Ираном

Будут использовать евро, риалы и динары

Власти Ирака решили отказаться от доллара при осуществлении торговых расчетов с Ираном. Об этом в воскресенье сообщил глава ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак.

По его словам, большая часть операций будет проходить в евро, иранских риалах и иракских динарах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Также Яхъя аль-Исхак отметил, что в некоторых случаях предусмотрена система взаимовыгодного обмена. Добавим, по словам аль-Исхака, годовой торговый оборот между странами в среднем составляет порядка $8 млрд.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что страна будет выполнять американские санкции только в банковской сфере, отказавшись от доллара. Добавим, первый пакет санкций США против Ирана вступил в силу в начале августа. Ограничения затронули автомобилестроительный сектор Ирана, а также куплю- продажу золота и ряда металлов. Санкции, относящиеся к энергетической отрасли и операциям с Центробанком, вступят в силу 5 ноября, отмечает ТАСС.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.