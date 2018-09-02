Ирак решил отказаться от доллара в торговых расчетах с Ираном Будут использовать евро, риалы и динары

Власти Ирака решили отказаться от доллара при осуществлении торговых расчетов с Ираном. Об этом в воскресенье сообщил глава ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак.

По его словам, большая часть операций будет проходить в евро, иранских риалах и иракских динарах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Также Яхъя аль-Исхак отметил, что в некоторых случаях предусмотрена система взаимовыгодного обмена. Добавим, по словам аль-Исхака, годовой торговый оборот между странами в среднем составляет порядка $8 млрд.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что страна будет выполнять американские санкции только в банковской сфере, отказавшись от доллара. Добавим, первый пакет санкций США против Ирана вступил в силу в начале августа. Ограничения затронули автомобилестроительный сектор Ирана, а также куплю- продажу золота и ряда металлов. Санкции, относящиеся к энергетической отрасли и операциям с Центробанком, вступят в силу 5 ноября, отмечает ТАСС.