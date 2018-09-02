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02.09.18 / 18:39 Новости / Россия и мир

СМИ: США пытались завербовать Олега Дерипаску и других российских бизнесменов

Безуспешно

В 2014-2016 годах Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США безуспешно пытались сделать российского миллиардера Олега Дерипаску своим информатором. Об этом накануне пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, американские спецслужбы пытались получить сведения о российской организованной преступности, а затем и возможной помощи Москвы кампании президента Дональда Трампа. Взамен они якобы предлагали Дерипаске помочь с американской юстицией и получением визы.

По словам собеседников издания, Дерипаска отказался от сотрудничества, а также уведомил российские власти о попытках вербовки. Кроме того, как пишет The New York Times, спецслужбы пытались завербовать и других российских бизнесменов.

Добавим, в апреле США включили Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы в новый санкционный список. Американские активы компаний из этого перечня заморожены, а резидентам США запрещено вести с ними бизнес.

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