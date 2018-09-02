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02.09.18 / 17:30 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет фримаркет «Зеленая тырмарка»

Вход свободный

В понедельник, 3 сентября, в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга пройдет фримаркет «Зеленая тырмарка», на котором можно бесплатно отдать или обменять ненужные вещи. Об этом стало известно в воскресенье.

По данным организаторов, мероприятие пройдет с 19:00 до наступления темноты, ориентировочно 21:00-22:00. «Тырмарка» пройдет у недостроенной станции метро «Проспект Славы».

Организаторы поясняют, что забрать понравившуюся вещь можно бесплатно. Если вещь нравится двоим – она разыгрывается жребием. Оставшиеся вещи участники забирают обратно.

Добавим, в начале августа в Петербурге прошла акция по раздельному сбору мусора. Она проводится регулярно. Временные пункты приема организует движение «РазДельный Сбор» в разных районах города.

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