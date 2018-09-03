Все новости

03.09.18 / 20:50 Новости / Россия и мир

Ученые: Мухи-дрозофилы оказались способны ориентироваться по солнцу

За день они могут пролетать до 14,5 км в поисках еды и воды

Обыкновенные мухи-дрозофилы оказались способны ориентироваться по солнцу. Результаты исследования биологов Калифорнийского университета были опубликованы в журнале Current Biology.

Исследователи поместили мух в «имитаторы полета» — своего рода виртуальную реальность, где насекомые никуда не летят, но могут перемещать крылья в ответ на зрительные стимулы. Ученые обнаружили: когда муха замечает яркое пятно, аналогичное солнечному свету, она летит относительно этого света.

При этом если ученые выключали «искусственное солнце», то мухи терялись в пространстве. Биологи предположили, что за ориентацию отвечают E-PG нейроны, и «выключили» эти клетки. Тогда мухи теряли способность ориентироваться по солнцу и просто летели к свету, то есть включали простейшее поведение.

Отметим, еще полвека назад было обнаружено, что плодовые мухи могут перемещаться на расстояния до 14,5 км за день. Такие расстояния они способны преодолеть в поисках еды и воды.
Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили нескольким ученым – профессорам Джеффри Холлу (Германия), Майклу Розбашу (США) и Майклу Янгу (США) – за исследование циркадных ритмов. Ученые из Германии и США независимо друг от друга открыли на плодовой мушке дрозофилы ген и белок, концентрация которого определяет работу «биологических» часов и колеблется с периодичностью в 24 часа. Эти ген и белок регулируют сон, режим питания человека, поведение гормонов и артериальное давление.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.