Ученые: Мухи-дрозофилы оказались способны ориентироваться по солнцу За день они могут пролетать до 14,5 км в поисках еды и воды

Обыкновенные мухи-дрозофилы оказались способны ориентироваться по солнцу. Результаты исследования биологов Калифорнийского университета были опубликованы в журнале Current Biology.

Исследователи поместили мух в «имитаторы полета» — своего рода виртуальную реальность, где насекомые никуда не летят, но могут перемещать крылья в ответ на зрительные стимулы. Ученые обнаружили: когда муха замечает яркое пятно, аналогичное солнечному свету, она летит относительно этого света.

При этом если ученые выключали «искусственное солнце», то мухи терялись в пространстве. Биологи предположили, что за ориентацию отвечают E-PG нейроны, и «выключили» эти клетки. Тогда мухи теряли способность ориентироваться по солнцу и просто летели к свету, то есть включали простейшее поведение.

Отметим, еще полвека назад было обнаружено, что плодовые мухи могут перемещаться на расстояния до 14,5 км за день. Такие расстояния они способны преодолеть в поисках еды и воды.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили нескольким ученым – профессорам Джеффри Холлу (Германия), Майклу Розбашу (США) и Майклу Янгу (США) – за исследование циркадных ритмов. Ученые из Германии и США независимо друг от друга открыли на плодовой мушке дрозофилы ген и белок, концентрация которого определяет работу «биологических» часов и колеблется с периодичностью в 24 часа. Эти ген и белок регулируют сон, режим питания человека, поведение гормонов и артериальное давление.