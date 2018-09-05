Фракция «Единая Россия» внесла в ЗакС Петербурга законопроект о сохранении пенсионных льгот Принять его планируют до конца сентября

Фракция «Единая Россия» Законодательного собрания Петербурга внесла на рассмотрение городского парламента законопроект о сохранении пенсионных льгот. Об этом в среду рассказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По его словам, законопроект рассмотрят до конца сентября. Также Макаров рассчитывает, что городской парламент примет его. По словам спикера, «поддержка людей старшего поколения – наша священная обязанность». Макаров считает, что благодаря законопроекту выходящие на пенсию граждане минимально ощутят на себе изменения пенсионного законодательства.

Напомним, законопроект составлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Проект закона направлен на поддержку мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет. Для них будут сохранены налоговые льготы, льготы при оплате ЖКХ, компенсации по оплате проезда в общественном транспорте, бесплатная замена газового оборудования и другие льготы.