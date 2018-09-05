Все новости

05.09.18 / 21:38 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Фракция «Единая Россия» внесла в ЗакС Петербурга законопроект о сохранении пенсионных льгот

Принять его планируют до конца сентября

Сюжет:

Фото АБН

Фракция «Единая Россия» Законодательного собрания Петербурга внесла на рассмотрение городского парламента законопроект о сохранении пенсионных льгот. Об этом в среду рассказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По его словам, законопроект рассмотрят до конца сентября. Также Макаров рассчитывает, что городской парламент примет его. По словам спикера, «поддержка людей старшего поколения – наша священная обязанность». Макаров считает, что благодаря законопроекту выходящие на пенсию граждане минимально ощутят на себе изменения пенсионного законодательства.

Напомним, законопроект составлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Проект закона направлен на поддержку мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет. Для них будут сохранены налоговые льготы, льготы при оплате ЖКХ, компенсации по оплате проезда в общественном транспорте, бесплатная замена газового оборудования и другие льготы.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.