Пиво, «ФК Открытие», «Газпром». Итоги среды

Минфин РФ не будет выступать с предложением ввести минимальную цену на пиво. Бывшие менеджеры и совет директоров ФК «Открытие» получили порядка 1,42 млрд рублей премий. Правление «Газпрома» одобрило изменение параметров инвестпрограммы на 2018 год.

Пока что Минфин РФ не будет выступать с предложением ввести минимальную цену на пиво. Но, если такие предложения поступят от Росалкогольрегулирования, министерство готово их обсудить.

Бывшие менеджеры и совет директоров ФК «Открытие» получили порядка 1,42 млрд рублей премий. Средства были выплачены в несколько приемов в течение августа прошлого года.

Правление ПАО «Газпром» одобрило изменение параметров инвестпрограммы на 2018 год. Программа инвестиций будет увеличена на 17%.

Кроме того, «Газпром» завершил укладку второй нити газопровода «Турецкий поток» в исключительной экономической зоне России. Также «Газпром» начал укладку газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Финляндии.

В период с 7 сентября по 4 октября Минфин РФ направит на закупку валюты порядка 426,9 млрд рублей. В результате ежедневно на закупку валюты министерство планирует тратить по 21,3 млрд рублей.

Уровень инфляции в годовом выражении достиг максимума с августа прошлого года. С начала 2018 года общая инфляция достигла уровня 2,4%, годовой уровень инфляции составит 3,1%.

Структуры сенатора Сулеймана Керимова рассматривают возможность покупки контрольного пакета в ПАО «Детский мир» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Керимов начал интересоваться покупкой ритейлера около года назад.

Холдинг «Газпром-медиа» подал иски против компании «Яндекс» и потребовал 40 тыс. рублей компенсации. Истцы просят «Яндекс» прекратить создание технических условий, которые позволяют «размещение произведений на сайте Яндекс.ру».