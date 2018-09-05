Археологи ИИМК РАН нашли в Выборге игровое поле для неизвестной настольной игры Выполнено из кирпича

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) при раскопках Выборгского замка нашли игровое поле для настольной логической игры, ныне неизвестной. Об этом в среду сообщили в ИИМК РАН.

Игровое поле представляет собой кирпич XVI века, на котором перед обжигом нарисовали поле для настольной игры. Эта игра не дошла до нашего времени, археологи предполагают, что она напоминала шашки, нарды или го. Обычно такие экспонаты находили деревянными.

Заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН Александр Смирнов, отметил, что вероятнее всего речь идет о старинной игре “Мельница”, известной с IX-X века. «Она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу — игра была предметом торговли, имела распространение и в городах Руси, особенно на Северо-Западе — в Новгороде, Пскове, Старой Ладоге. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета», — отметил Смирнов.

Напомним, археологи начали изыскания в Выборгском замке с июля 2018 года. За этот сезон ученые обнаружили на южном бастионе начало подземного хода из башни XVI века. С этим ходом связана главная легенда замка.

Выборгский замок основан в 1293 году. Его история связана с историей шведско-новгородских войн.