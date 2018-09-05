«Яндекс.Касса» предложит при покупке перечислять средства в фонд Хабенского Предлагают переводить сдачу с округленной суммы покупки в фонд

В Международный день благотворительности «Яндекс.Касса» и фонд Хабенского запустили совместный проект, в рамках которого покупающие через «Яндекс.Кассу» смогут перечислять средства в благотворительный фонд. Об этом в среду сообщили в «Яндексе».

Теперь с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут добавить на свои сайты виртуальный ящик для пожертвований «Добрая сдача». Таким образом людям предлагают переводить сдачу с округленной суммы покупки в фонд Константина Хабенского. В настоящий момент отправить «Добрую сдачу» в фонд могут покупатели интернет-магазина «Ив Роше».

Специальная форма, с помощью которой люди смогут оставить «Добрую сдачу», будет показываться при оплате покупок. Переводить деньги в фонд Хабенского пользователи смогут с любых банковских карт. Сумма пожертвования начинается от 10 рублей. Например, если человек платит в интернет-магазине 2105 рублей, «Яндекс.Касса» округлит эту сумму до 2200 рублей, и пожертвование составит 95 рублей. А если покупка стоит 2195 рублей, сервис округлит их до 2300 рублей и предложит пожертвовать 105 рублей.

Оплата интернет-покупки и перевод в фонд Хабенского будут проводиться как два разных платежа. Компании смогут в любой момент посмотреть, сколько денег было пожертвовано с их помощью — эта информация есть в ежемесячных отчетах на сайте фонда.

Напомним, фонд Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд сотрудничает с рядом российских компаний, в частности, с авиакомпанией «Уральские авиалинии».