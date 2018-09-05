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05.09.18 / 20:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» пригласил Басту выступить на стадионе перед матчем с «Локомотивом»

После того, как ФК «Ростов» отменил его концерт

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пригласил рэпера Басту выступить на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем «Зенит» — «Локомотив» 23 сентября. Обращение появилось в твиттере «Зенита» в среду.

Басту пригласили принять участие в фестивале уличной музыки «Голос улиц». Ранее ФК предложил уличным певцам и музыкантам прислать ссылку на видеоролик со своим выступлением на адрес клуба. Полный список участников «Фан-променада» «Зенит» обещает объявить 15 сентября.

Отметим, приглашение «Зенита» стало ответом на ситуацию, когда футбольный клуб «Ростов» выступил против проведения концерта Басты на стадионе «Ростов Арена». Концерт должен был состояться 29 сентября. В клубе заявили, что такое мероприятие нанесет серьезный урон газону стадиона. Баста в ответ сказал, что перед организацией концерта проводил консультации со специалистами, которые выступили за проведение концерта на поле.

Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ▶

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

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