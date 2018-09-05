«Зенит» пригласил Басту выступить на стадионе перед матчем с «Локомотивом» После того, как ФК «Ростов» отменил его концерт

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пригласил рэпера Басту выступить на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем «Зенит» — «Локомотив» 23 сентября. Обращение появилось в твиттере «Зенита» в среду.

Басту пригласили принять участие в фестивале уличной музыки «Голос улиц». Ранее ФК предложил уличным певцам и музыкантам прислать ссылку на видеоролик со своим выступлением на адрес клуба. Полный список участников «Фан-променада» «Зенит» обещает объявить 15 сентября.

Отметим, приглашение «Зенита» стало ответом на ситуацию, когда футбольный клуб «Ростов» выступил против проведения концерта Басты на стадионе «Ростов Арена». Концерт должен был состояться 29 сентября. В клубе заявили, что такое мероприятие нанесет серьезный урон газону стадиона. Баста в ответ сказал, что перед организацией концерта проводил консультации со специалистами, которые выступили за проведение концерта на поле.