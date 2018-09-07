Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2321,82; РТС - 1050,51

В пятницу торги на Московской бирже завершились разнонаправленно. Индекс МосБиржи к закрытию поднялся на 0,05% и остановился на отметке 2321,82 пунктов. Индекс РТС потерял 0,37%, завершив день на 1050,51 пунктах.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок ближе к вечеру вернулся в отрицательную область после относительно ровных движений в середине дня. Индекс МосБиржи остается в области 2310-2330 пунктов, но очевидно, что рынок продолжает понемногу сползать вниз. Как уже говорилось, на пути к 2300 пунктам нет значимых уровней поддержки, которые могут сдержать «медвежий» напор. Однако, по всей видимости, рынок будет активничать после выходных. Индекс РТС отчетливо тянет к поддержке на 1045 пунктов, и шансы на снижение достаточно большие.

Между тем в нефти к вечеру развивается новая волна продаж, и есть вероятность, что баррель Brent сегодня попробует протестировать поддержку на $75,75. При ее пробое откроется путь к $75,50 и ниже. Доллар США переходит в наступление на мировом валютном рынке. После выхода хорошей статистики по рынку занятости за август (NFP +201 тыс., ставка безработицы 3,9%, средняя почасовая зарплата приросла сразу на 0,4%) укрепление в паре с долларом ускоряется.

Рубль к вечеру выглядит неоднородно в парах с иностранными валютами – снижается к доллару и чуть дорожает к евро, но это связано, скорее, с колебаниями основной валютной пары. ««Американец» завершает сессию в пределах 69,35-69,75 рублей, евровалюта – в границах 80,30-80,85 рублей. За неделю доллар подорожал к рублю на 2,5%», — заключила эксперт.