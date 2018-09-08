СКА проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4 Первая домашняя игра сезона

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл башкирскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Матч прошел в субботу.

В ходе матча первая шайба в воротах была у СКА. Забил Николай Прохоркин. Однако затем четыре шайбы забил «Салават Юлаев», последнюю – в пустые ворота.

Это был первый домашний матч сезона для петербургского хоккейного клуба. СКА терпит второе поражение подряд и второе в трех стартовых матчах сезона. Петербуржцы также успели выиграть у «Ак Барса» и проиграть «Торпедо». Следующая игра у СКА пройдет 10 сентября, играть будут против ХК «Сочи».