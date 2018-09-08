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08.09.18 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге трамвай №100 изменил маршрут на выходные

Закрывается движение по участку проспекта Просвещения

В Петербурге трамвай маршрута №100, а также №61 изменили маршрут на выходные. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе».

Проект по проспекту Просвещения у дома №72 от проспекта Культуры до Светлановского проспекта закрыли из-за ремонта труб. Вместо этого трамвай №61 идет от конечной «Проспект Культуры» по этому проспекту и по действующей трассе до станции метро «Выборгская», а трамвай №100 идет от конечной остановки «Суздальский проспект» по Светлановскому, проспекту Просвещения и по действующей трассе до железнодорожной станции «Ручьи».

Напомним, ранее на маршрут №100 вышел еще один трамвай модели «Витязь-М». Это пятый «Витязь-М» в городе. Также на «сотом» маршруте ходят 10 трамваев «Витязь» и три вагона «Богатырь». Маршрут №100 усилили в июле прошлого года.

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