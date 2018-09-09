На митинге сторонников Навального в Петербурге задержали до 500 человек По данным МВД – около 100

По разным данным, в общей сложности полиция задержала до 500 человек на петербургском митинге сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Акция прошла в воскресенье.

По информации «Бумаги», в результате были задержаны около 400 человек. Участников акции, в основном, задерживали возле площади Ленина, где начался митинг, а также на Пироговской набережной. Участники устроили там шествие.

«Фонтанка» сообщает о примерно 500 задержанных. Издание указывает, что те, кто смог прорвать кольцо оцепления на Пироговской набережной, дошли до Невского проспекта. В центре города к митингующим также подъехал ОМОН, пишет «Фонтанка», «сотрудники начали избивать протестующих» и участники митинга разошлись.

По информации «ОВД-Инфо» на 16:30, в Петербурге задержали 24 человека. Данные «активно уточняются», пишет издание. Между тем начальник ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев сообщил о 100 задержанных участниках акции в Петербурге, передает «Интерфакс».

Добавим, митинг против повышения пенсионного возраста, организованный сторонниками Навального, начался в Петербурге в 14:00 на площади Ленина у Финляндского вокзала. Изначально Смольный согласовал мероприятие. Позже на площади прорвало трубу, в связи с чем власти объявили, что на площадке проводить массовое мероприятие нельзя. Организаторам предложили перенести митинг в Удельный парк, но они отказались.