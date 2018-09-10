Кабмин поручил госкомпаниям провести инвентаризацию интеллектуальных прав Налоговое администрирование в этой сфере упрощено на 2018 и 2019 годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям провести инвентаризацию интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности. Об этом он заявил в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев акцентировал внимание на том, что компании ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Медведев отметил, что компании не уделяют должного внимания постановке таких прав на баланс. «Этим надо заняться, наконец», — заключил премьер.

В прошлом году в этой сфере было упрощено налоговое администрирование. При расчете налога на прибыль доходы от постановки интеллектуальных прав на баланс не учитываются в этом и следующем году.