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10.09.18 / 15:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин поручил госкомпаниям провести инвентаризацию интеллектуальных прав

Налоговое администрирование в этой сфере упрощено на 2018 и 2019 годы

Коллаж АБН

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям провести инвентаризацию интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности. Об этом он заявил в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев акцентировал внимание на том, что компании ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Медведев отметил, что компании не уделяют должного внимания постановке таких прав на баланс. «Этим надо заняться, наконец», — заключил премьер.

В прошлом году в этой сфере было упрощено налоговое администрирование. При расчете налога на прибыль доходы от постановки интеллектуальных прав на баланс не учитываются в этом и следующем году.

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