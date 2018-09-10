«ОВД-Инфо»: В Петербурге на акции Навального задержали более 450 человек

В Петербурге во время воскресной акции сторонников Навального против пенсионного возраста задержали более 450 человек. Такие данные в понедельник предоставил «ОВД-Инфо».
Это рекордный показатель среди всех российских городов. По количеству задержанный Петербург занимает первое место в «рейтинге». На втором месте Екатеринбург и 183 человек, на третьем – Краснодар и 60 задержанных. В Москве насчитали 43 задержанных.
«Фонтанка» в понедельник утром сообщает о 603 задержанных. Накануне издание писало о 500 человек, отправленных в отделения. На них составили протоколы об административном правонарушении по статьям 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также по статье 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).
Напомним, акция против пенсионной реформы началась накануне в 14:00. Она проходила на площади Ленина, на которой за несколько дней для этого прорвало трубу, в связи с чем власти уведомили организаторов о невозможности провести митинг в указанном месте, хотя ранее акция была согласована. По разным оценкам, в акции приняли участие от 1200 до 3000 человек. В результате несколько раз участники перекрывали проезжую часть, сторонники Навального двигались от площади Ленина до Пироговской набережной. Метро «Площадь Ленина» было закрыто, также полицейские заблокировали Литейный мост.
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