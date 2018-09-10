Все новости

10.09.18 / 09:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«ОВД-Инфо»: В Петербурге на акции Навального задержали более 450 человек

«Фонтанка» пишет о 603

Сюжет:

В Петербурге во время воскресной акции сторонников Навального против пенсионного возраста задержали более 450 человек. Такие данные в понедельник предоставил «ОВД-Инфо».

Это рекордный показатель среди всех российских городов. По количеству задержанный Петербург занимает первое место в «рейтинге». На втором месте Екатеринбург и 183 человек, на третьем – Краснодар и 60 задержанных. В Москве насчитали 43 задержанных.

«Фонтанка» в понедельник утром сообщает о 603 задержанных. Накануне издание писало о 500 человек, отправленных в отделения. На них составили протоколы об административном правонарушении по статьям 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также по статье 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).

Напомним, акция против пенсионной реформы началась накануне в 14:00. Она проходила на площади Ленина, на которой за несколько дней для этого прорвало трубу, в связи с чем власти уведомили организаторов о невозможности провести митинг в указанном месте, хотя ранее акция была согласована. По разным оценкам, в акции приняли участие от 1200 до 3000 человек. В результате несколько раз участники перекрывали проезжую часть, сторонники Навального двигались от площади Ленина до Пироговской набережной. Метро «Площадь Ленина» было закрыто, также полицейские заблокировали Литейный мост.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.