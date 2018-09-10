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10.09.18 / 15:44 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

На фоне ослабления рубля акции «Роснефти» и «Татнефти» обновили исторические максимумы

«Татнефть» 805 рублей, «Роснефть» 447 рублей

Коллаж АБН

На фоне ослабления рубля акции нефтяных компаний «Роснефть» и «Татнефть» обновили исторические максимумы. Максимальная цена за обыкновенную акцию «Татнефти» на торгах достигла 805 рублей по фиксингу на 13:50, для «Роснефти» цена составила 447 рублей на то же время.

Ранее максимальная цена сделки с акциями «Татнефти» составляла 788,8 рубля. У «Роснефти» показатель был равен 441,55 рубля. Подорожание акций «Татнефти» составило 2,5%, «Роснефти» — 1,2%.

Ранрее доллар и евро вернулись на бирже к отметкам марта 216 года. Доллар составил 70 рублей, евро – 81 рубль. По фиксингу на 15:26 на Московской бирже доллар торгуется по 70,3 рубля, евро по 81,4 рубля.

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