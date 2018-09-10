В Петербурге открыли завод хлебопекарных смесей Стоимостью 600 млн рублей

В Петербурге открыли завод ООО «Русхлеб Исследования», который специализируется на производстве хлебопекарных смесей и сухих продуктов брожения. Об этом в понедельник сообщили в администрации губернатора города Георгия Полтавченко, который принял участие в церемонии.

Инвестором стала компания «Росинжиниринг». В проекте также участвовал петербургский Фонд развития промышленности. На предприятии создано 176 рабочих мест, добавили в пресс-службе.

О том, что «Росинжиниринг» построил в Петербурге завод хлебопекарных смесей, стало известно в июне этого года. Сообщалось, что инвестиции в проект составили порядка 600 млн рублей. Площадь завода с лабораториями — 3,7 тыс. кв. м, а всего «Русхлеб» арендует в ОЭЗ «Санкт–Петербург» (зона «Новоорловская») участок площадью 1,7 га. Предполагается, что на предприятии будут выпускать закваски, заварки и другие сухие продукты брожения, а также хлебопекарные и кондитерские смеси на их основе.