В Петербурге в среду ожидаются ливни И ветер 15-20 м/с

В Петербурге в среду ожидаются сильные дожди с порывами ветра. Об этом во вторник предупредили в МЧС по Петербургу.

Порывы ветра составят 15-20 м/с. В прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с.

Напомним, во вторник в Петербурге 20-22 градуса выше нуля, ветер дует южный и юго-восточный 3-8 м/с. Также утром и вечером возможны кратковременные дожди.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что начало сентября в этом году было самым теплым за последние 80 лет. Средняя температура воздуха составила 18 градусов.