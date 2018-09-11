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11.09.18 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в среду ожидаются ливни

И ветер 15-20 м/с

В Петербурге в среду ожидаются сильные дожди с порывами ветра. Об этом во вторник предупредили в МЧС по Петербургу.

Порывы ветра составят 15-20 м/с. В прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с.

Напомним, во вторник в Петербурге 20-22 градуса выше нуля, ветер дует южный и юго-восточный 3-8 м/с. Также утром и вечером возможны кратковременные дожди.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что начало сентября в этом году было самым теплым за последние 80 лет. Средняя температура воздуха составила 18 градусов.

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