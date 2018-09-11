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11.09.18 / 08:43 Новости / Россия и мир

Гендиректор авиакомпании «Россия» ушел в отставку

Его контракт истекает в ноябре 2018 года

Фото АБН

Генеральный директор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин ушел в отставку. Об этом в авиакомпании сообщили во вторник.

Совет директоров компании принял решение о прекращении полномочий Сапрыкина. Его контракт истекает в ноябре 2018 года. Временно исполняющим обязанности генерального директора «России» стал заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.

Напомним, Дмитрий Сапрыкин возглавил авиакомпанию «Россия» в ноябре 2015 года. Напомним, авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». По итогам 2017 года авиакомпания стала вторым по величине авиаперевозчиком в России и перевезла более 11 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 27%.

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