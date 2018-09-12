Apple представила новые iPhone и Apple Watch iPhone Xs и Xs Max

Компания Apple представила новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max, а также электронные часы Apple Watch Series 4. Презентация проходит в среду.

Отличительной особенностью обновленных Apple Watch стал увеличенный экран, а также улучшенные микрофон и динамик. Кроме того, часы лучше держат сигнал сотовой связи, оснащены датчиком падения, а батарейка будет держаться весь день.

«Фишкой» часов стали несколько функций, связанных со здоровьем. Теперь Apple Watch могут отслеживать первые симптомы заболеваний и следить за сердечным ритмом, а также сделать ЭКГ. Однако последняя функция пока будет доступна только в США.

Помимо этого, Apple представила новые iPhone Xs и iPhone Xs Max. Оба смартфона оснащены функцией FaceID, а их экраны устойчивы к внешнему воздействию. В устройства встроены шестиядерные процессоры Apple A12 Bionic. Они доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.

Цены на iPhone Xs и iPhone Xs Max стартуют в России с 88 тыс. и 97 тыс. рублей соответственно. Начало продаж намечено на 28 сентября. Новые Apple Watch будут стоить от 31,99 тыс. рублей. Их можно будет купить также с 28 сентября.

Добавим, Apple рассказывает о новых устройствах ежегодно. Помимо iPhone и Apple Watch в этом году ожидается презентация новых iPad и беспроводной зарядки AirPower.