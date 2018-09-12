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12.09.18 / 18:02 Новости / Россия и мир

Росавиация обеспокоена системой управления безопасностью полетов Utair

Ведомство ждет итогов проверок по Boeing-737 и Ми-8

Росавиация обеспокоена качеством системы управления безопасностью полетов группы Utair и полагает, что она, вероятно, «недостаточно эффективна». Об этом в среду заявил глава ведомства Александр Нерадько.

По его словам, в настоящий момент Росавиация ждет итогов проверок по инцидентам с Boeing-737 в Сочи и Ми-8 в Красноярском крае, передает «Интерфакс». Нерадько отметил, что у Utair есть большой объем как самолетных, так и вертолетных работ. «Авиакомпании необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», — пояснил он.

Напомним, в начале сентября Boeing-737 авиакомпании UTair при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате пострадали 18 человек. За месяц до этого в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий Utair. Погибли 18 человек.

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