Петербург откроет офис Visit Petersburg в Дубае На базе компании Plan B

Петербург подписал соглашение об открытии информационного офиса Visit Petersburg в Дубае, ОАЭ. Об этом в среду сообщили в городском комитете по развитию туризма.

В ведомстве уточнили, что офис появится на базе группы компаний Plan B, которая является одним из лидеров в индустрии делового туризма на Ближнем Востоке. Предполагается, что офис Visit Petersburg в Дубае станет точкой взаимодействия со всеми странами региона, а также с Индией.

Добавим, власти города открывают офисы Visit Petersburg за границей для предоставления информации и продвижения Петербурга как туристического центра. В настоящий момент такие точки есть в Париже, Гонконге, Тайбэе, Тегеране, а также Дели, Мумбаи и Лейпциге. Ранее сообщалось, что офис Visit Petersburg планируется открыть в Хоккайдо.