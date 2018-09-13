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13.09.18 / 17:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

У Петропавловской крепости в Петербурге установили виселицу

Для съемок фильма

фото: vk.com/kupchinonews

В Петербурге у Петропавловской крепости ведут работы по установке эшафота. Об этом в четверг сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что виселицу строят для съемок исторического фильма. Она послужит декорацией в к картине о декабристах «Союз Спасения». При этом петербуржцы комментируют событие в социальных сетях с иронией : «У Петропавловки к 16 сентября Эшафот воздвигают для не согласных!«.

Добавим, ранее стало известно , что «Ленфильм» готовится к съемкам киноленты о петербургской коммуналке. В фильме снимутся Сергей Шнуров, Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих. Ожидается, что кино начнут снимать в конце года.

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