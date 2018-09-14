ЦБ с ключевой ставкой, инфляцией и ВВП. Итоги пятницы

Суд Британии отменил арест активов «Газпрома». Центробанк повысил ключевую ставку, а затем обновил прогнозу по ВВП и инфляции. В это время МТС купил один из крупнейших дата-центров в России.

Британский суд отменил арест активов «Газпрома». Компания пообещала для этого не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний.

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25%. Ставка составила 7,50% годовых.

ЦБ: в 2019 году инфляция достигнет 5 — 5,5%. К 2020 году уровень инфляции должен вернуться к 4%, считает регулятор.

ЦБ скорректировал прогноз темпов роста ВВП на 2019-2021 годы. Темп роста ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,9%.

МТС купил один из крупнейших дата-центров в России за 9 млрд рублей. Данная сумма включает в себя чистой долг.