Все новости

14.09.18 / 09:22 Новости / Россия и мир

СМИ: В обшивке «Союза» на МКС нашли новые следы дрели

«Корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», - приводит ТАСС слова источника

В обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» нашли новые следы от дрели. Об этом в пятницу пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Следы от сверла ранее нашли внутри бытового отсека «Союза». Теперь следы нашли и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи. Ее устанавливают в 15 мм от герметичного корпуса. «Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — утверждает источник ТАСС.

При этом перед монтажом противометеоритной защиты на Земле корабль тщательно отфотографировали. Источники в отрасли утверждают, что работа свером была проведена после сборки или на финальном этапе сборки. Но между сборкой и отправкой на МКС есть момент, когда корабль находится на контрольно-испытательном стенде, и там фотофиксация не предусмотрена. «Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», — приводит ТАСС слова источника.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в «Роскосмосе» писал о предположениях, что дыру диаметром в 2 мм, из-за которой упало давление на МКС, просверлили американские астронавты. Якобы им нужна была срочная эвакуация с МКС на Землю для лечения больного коллеги. В «Роскосмосе» официально попросили не распространять подобные сведения и дождаться результатов расследования. В NASA сказали, что подобные предположения абсурдны.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Длинный нос 14.09.2018 at 10:06 - Reply

    Пидорашки опять обосп@лись.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.