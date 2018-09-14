СМИ: В обшивке «Союза» на МКС нашли новые следы дрели «Корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», - приводит ТАСС слова источника

В обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» нашли новые следы от дрели. Об этом в пятницу пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Следы от сверла ранее нашли внутри бытового отсека «Союза». Теперь следы нашли и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи. Ее устанавливают в 15 мм от герметичного корпуса. «Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — утверждает источник ТАСС.

При этом перед монтажом противометеоритной защиты на Земле корабль тщательно отфотографировали. Источники в отрасли утверждают, что работа свером была проведена после сборки или на финальном этапе сборки. Но между сборкой и отправкой на МКС есть момент, когда корабль находится на контрольно-испытательном стенде, и там фотофиксация не предусмотрена. «Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», — приводит ТАСС слова источника.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в «Роскосмосе» писал о предположениях, что дыру диаметром в 2 мм, из-за которой упало давление на МКС, просверлили американские астронавты. Якобы им нужна была срочная эвакуация с МКС на Землю для лечения больного коллеги. В «Роскосмосе» официально попросили не распространять подобные сведения и дождаться результатов расследования. В NASA сказали, что подобные предположения абсурдны.