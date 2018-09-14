ГМЗ «Царское село» сообщило о завершении реставрации павильона «Шапель» За 132 млн рублей

ГМЗ «Царское село» сообщило о завершении реставрации павильона «Шапель». Такое заявление музей сделал в пятницу.

Павильон находится на территории Александровского парка. Сотрудники музея откроют Шапель для свободного посещения в субботу, 15 сентября.

Реставраторы установили на крыше здания копию оригинального флюгера в виде петуха. Также специалисты провели ремонтно-восстановительные работы по шатру башни, реставрацию лепного готического свода в интерьере здания, ремонт кровли и другие восстановительные работы. Помимо этого, у здания восстановили Сиреневую аллею – там высадили 70 кустов растения.

Кроме этого, вместо статуи Спасителя в Шапели установили скульптуру дочери Николая I великой княгини Александры Николаевны. Статуя Спасителя в настоящий момент передана в Эрмитаж, а скульптура княгини находилась в утраченной Малой Шапели.

Стоимость реставрации павильона составила 132 млн рублей. Деньги были направлены из внебюджетных средств ГМЗ «Царское село» и федеральной целевой субсидии.

Отметим, Шапель была закрыта в течение 70 лет. Павильон получил серьезные повреждения во время Великой Отечественной войны. Подготовка к восстановлению началась в 2011 году. В прошлом году был выбран подрядчик — «Лапин Энтерпрайз».