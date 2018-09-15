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15.09.18 / 20:00 Новости / Общество / Россия и мир

СК возбудил дело за мошенничество на экс-главврача главной больницы Дагестана

Похищено около 238 млн рублей

Фото: justmedia.ru

Следственные органы возбудили дело по статье о мошенничестве на экс-главврача ГБУ Республики Дагестан «Городская клиническая больница № 1». Об этом Генпрокуратура сообщила в субботу.

Прокуратура Дагестана проверила исполнение законодательства в больницу. Ведомство установило, что с 2016 года по апрель 2018 года главврач больницы издавал необоснованные приказы о пообщении себя и некоторых сотрудников денежными премиями. Прокуратура считает, что он действовал по предварительному сговору с другими лицами. Общая сумма всех поощрений составила 238 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре.

После этого, главврач вместе с заместителем добивались от сотрудников возврата этих средств. В частности, руководитель больницы получила от сотрудников 3,7 млн рублей под предлогом покупки оборудования для медучрежления. Позже эти деньги были похищены, заявили в Генпрокуратуре.

Добавим, в течение нескольких месяцев в Дагестане проходят проверки и обыски. В частности, в начале сентября обыски прошли в филиале Росавтодора. Также задержали руководителя организации. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств.

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