Центробанк оценил вклад пенсионных изменений в рост ВВП

Центробанк оценил вклад пенсионных изменений в рост ВВП. Об этом регулятор сообщил в субботу.

По мнению ЦБ, увеличение пенсионного возраста дополнительно повлияет на увеличение темпа прироста ВВП. Показатель вырастет на 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах.

Регулятор отметил, что число занятых в экономике будет ежегодно повышаться, после повышение пенсионного возраста. Кроме этого, пенсионная реформа может смягчить проблему дефицита кадров.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В России начали собирать подписи против этой реформы. Также партии и активисты организовывали митинги. В воскресенье в Петербурге состоится очередная акция.