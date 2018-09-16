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16.09.18 / 10:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Начало съемок фильма о Викторе Цое Алексея Учителя запланировано на весну 2019 года

Сценарий написал Александр Гоноровский

Режиссер Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о лидере музыкальной группы «Кино» Викторе Цое в мае 2019 года. Об этом он рассказал накануне.

Говоря о музыканте, режиссер отметил, что это «человек, которого я знал, снимал и любил очень», цитирует ТАСС. Добавим, сценарий к фильму написал Александр Гоноровский, работавший над картиной Учителя «Край».

Ранее сообщалось, что фильм о Викторе Цое будет посвящен событиям лета 1990 года. Картина расскажет о том, как близкие музыканта везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии. Как уточняет агентство, актера, который сыграет Цоя, в фильме не будет, однако будут играть песни лидера «Кино».

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