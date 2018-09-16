Полиция предупредила организаторов митинга в Петербурге о недопустимости призывов к свержению власти Митинг собрал до 2 тыс. человек

После того, как один из участников митинга в Петербурге призвал ко всеобщей забастовке, полиция предупредила организаторов о недопустимости призывов к свержению власти. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

Добавим, митинг проходит в Свердловском саду. Он объединил два мероприятия – митинг обманутых дольщиков и митинг объединенной оппозиции «Против пенсионного грабежа».

По оценкам АБН, митинг собрал около 1,5-2 тыс. участников. Во время акции звучали лозунги «Россия без Путина», «Это наша страна, это наш город» и другие. Ранее на встрече слово взял бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Те люди, которые принимает решение о пенсии, не будут жить на эту пенсию», — заявил политик.

Напомним, изначально митинг «Против пенсионного грабежа» был согласован с властями. Его планировали провести на площади Ленина. Однако вскоре из-за прорыва трубы на площади Смольный предложил организаторам перенести митинг в Удельный парк. Оргкомитет не согласился, заявив, что митинг остается согласованным. Утром в воскресенье на площадь начали стягивать полицию и Росгвардию. Организаторам удалось договориться о переносе митинга в Свердловский сад.