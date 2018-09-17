Пограничники нашли в поезде Россия-Финляндия контрабандные сигареты на 165 тыс. рублей Продукцию передали ФТС России

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области обнаружили в поезде, следовавшем из России в Финляндию с грузом леса, контрабандные сигареты оценочной стоимостью 165 тыс. рублей. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в понедельник.

Табачную продукцию нашли при осмотре поезда на железнодорожной станции «Светогорск». Как уточнили в пресс-службе, девять коробок с товаром были спрятаны под хребтовой балкой одного из вагонов. В результате продукцию изъяли и передали для дальнейшего разбирательства в ФТС России.

Добавим, летом этого года таможня проверила законность продажи элитной обуви, часов, одежды и других товаров в магазине на улице Чайковского в Петербурге. В ходе проверки сотрудники выяснили, что точка торгует контрафактом. Нанесенный правообладателям ущерб оценили в более чем 10 млн рублей.